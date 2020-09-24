Kilis'te 81 kaçak göçmen yakalandı

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen 81 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis il genelinde yaptıklara çalışma sonucu 14 ayrı operasyonda Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldiği belirlenen 81 yabancı uyruklu kişi ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 24 kişi gözaltına alındı.

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