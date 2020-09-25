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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cuma namazına gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı.

Covid19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, tek kullanımlık seccade dağıtımını Cuma Namazı öncesi 4 noktada Ulucami, Haci Cümbüş, Kayabaş ve Küçük sanayi Sitesi camilerinde yapıldı. Namaza gelen vatandaşlara Covid19 tedbirlerine uygun olarak dezenfektan, maske takdim edilerek, sosyal mesafe konusunda hatırlatmalar yapıldı.

Dağıtıma Gençlik ve Spor il Müdürü Bahattin Yetim, birim müdürleri lider ve gönüllü gençlerimiz katıldı.

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