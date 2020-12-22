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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağmur nedeniyle ara verilen zeytin hasadı yeniden başladı

İHA

Yağmur nedeniyle ara verilen zeytin hasadı yeniden başladı

Kilis’te etkili olan yağış nedeniyle ara verilen zeytin hasadına yeniden başlandı.
Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis’te, geçen hafta etkili olan yağışlar nedeniyle zeytin bahçelerinin çamur olması yüzünden zeytin hasadına ara verilmişti. Havanın düzelmesiyle birlikte zeytin üreticileri hasada yeniden başladı. Kilis’te Aralık ayı sonu veya en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar zeytin hasadının tamamlanması bekleniyor. Üreticilerin bir kısmı makineyle, bir kısmı da geleneksel yöntem olan sırıkla hasat yapıyor.

“Zeytinyağının kilosu 2535 lira arasında değişiyor”
Kilis’te zeytinyağının kilogram fiyatının asit oranına göre 2535 TL arasında değiştiğini ifade eden zeytinyağı fabrikası sahibi Süleyman Mercimek, “15 Ekim tarihinde zeytin hasadına başlandı. Geçen hafta yağmur nedeniyle ara verildi. Zeytinyağı asit oranına göre değişen fiyatlarla satılıyor. 0305 asit oranındaki ağın fiyatı 3035 arasında değişiyor. 0809 asit yağın fiyatı ise 2530 arasında değişiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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