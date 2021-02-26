Kilis’te 5 kilo 205 gram metamfetamin yakalandı

Kilis'te araçta yapılan aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirilirken, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Şıh Mehmet Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 kilo 205 gram metamfetamin ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi. Yabancı uyruklu A.O, V.S. ve M.H. gözaltına alındı. 3 kişinin sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.