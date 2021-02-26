Kilis’te 5 kilo 205 gram metamfetamin yakalandı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis'te araçta yapılan aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirilirken, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Şıh Mehmet Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 5 kilo 205 gram metamfetamin ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi. Yabancı uyruklu A.O, V.S. ve M.H. gözaltına alındı. 3 kişinin sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.