Kilis heyeti bakanlarla görüştü

Kilis heyeti, Ankara’da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

Kilis Valimiz Recep Soytürk ve Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ramazan, "Ziyaretimizde yeni yapılan devlet hastanemizin durumu, faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut hastanenin doktor, hemşire ve sağlık personeli sayısında eksilme olmadan hizmete devam edebilmesi ve illere göre haftalık vaka sayıları hesaplanırken ilimizde ikamet eden Suriyelilerin buna dahil edilmesi konularını görüştük. Bakanımız taleplerimize olumlu yanıtlar verdi. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara temasları kapsamında Vali Soytürk, Milletvekili Dal ile birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile de bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Ramazan, “Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ü ziyaret ederek hoş sohbette ve fikir alışverişinde bulunduk. Bakanımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.