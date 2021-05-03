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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'in tarihi camileri orjinal hat yazıları ile bezendi

İHA

Kilis'in tarihi camileri orjinal hat yazıları ile bezendi

Kilis’te bulunan tarihi 8 camiye İsmi Celal (Allah lafzı) İsmi Nebi (Peygamber Efendimizin ismi), Cihar Yari Güzin (Hulafai Raşidin efendilerimizin isimleri) Hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri tarafından takım olarak yazılarak asıldı. Dünyada ilk kez, ebru teknesinde akkase tekniğini kullanılarak hazırlanan 3 yazı takımı da, Kilis’te tarihi Ulu Cami başta olmak üzere camilere asıldı.
Kocaeli ve Bursa’daki icazetli hattatlar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar öğrencilerinden oluşan 12 kişilik ekip, dünyanın en zor tekniği olarak bilinen, ebru teknesinde hazırlanan akkase yöntemi ile İsmi Celal, Nebi ve Ciharı Yari Güzin efendilerimizin isimlerini hazırladı. Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda hazırlanan Ciharı Yarı Güzin takımları Kilis’teki Ulu Cami, Çalık Cami, Cüneyne Cami, Akcuran Camii, Kara Kadı Camii, Tabakhane Camii, Pirlioğlu Camii ile Hacı Derviş Camiine asıldı.
Tarihi camileri hat yazılarına kavuşturan hattat Mahmut Şahin başkanlığındaki hattatlardan oluşan ekipte ise "Havva Altınbaş, Meral Oruç, Yasemin Çoşkun, Nesrin Tokgöz, Ahmet Eroğlu, Ayşe Arslan, Betül Yiğit İnce, Figen Soysal, Hatice Özdemir, İnci Şar, Kübra Saral Aktaş, Merve Aytan, Merve Kara Kızılkaya, Reyhan Kurt ile Selma Erenoğlu, Ali Özden, Cavit Yumuşak, Demirali Kurtulmuş" yer aldı.
8 camiye İsmi Celal (Allah lafzı) İsmi Nebi, Cihar Yari Güzin takımlarının asılması cami cemaati tarafından memnuniyet ile karşılandı. Vatandaşlar, Başta Hattat Mahmut Şahin başta olmak üzere emeği geçen bütün sanatçılara teşekkür ettiler. Hiçbir ücret almadan eserleri gönderen hattatlar, talep olması halinde Anadolu’daki diğer tarihi camiler içinde eser üretebileceklerini söylediler. Kilis’deki camilerin çerçeve sponsorluğunu ise Bursa’da tekstil işiyle uğraşan Kilisli bir işadamı yaptı.

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