Kilis Belediyesine temizlik aracı hibe edildi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen cadde ve sokak temizleme aracının belediye ye teslim edildiğini söyledi.

Başkan Ramazan, Uzun uğraşları sonucu Kilis’e bir temizlik aracı daha kazandırdıklarını ifade ederek, “ Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize hibe edilen cadde ve sokak temizleme aracı bugün belediyemize teslim edildi. İlimize vermiş oldukları bu hibe araçtan dolayı TBB Başkanı Fatma Şahin Bakanımıza ve TBB Genel Sekreteri Birol Ekici’ye tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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