Üniversite de bütçe hazırlık toplantısı yapıldı

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde bütçe hazırlık toplantısı yapıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde, akademik ve idari birimlerdeki bütçe hazırlama sürecinde görevli personelin katılımıyla Bütçe Hazırlık Toplantısı yapıldı. 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Tüfekçi ve Bütçe Şube Müdürü Bedir Taşdemir, 20202024 yıllarını kapsayan bütçe çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek soruları cevaplandırdı.

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