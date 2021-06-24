Meteoroloji Müdürü, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

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Kilsi Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a veda ziyaretinde bulundu.

Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi. Kilis’te 8 yıldır görev yapan Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, tayininin İskenderun’a çıkması senediyle Rektör Karacoşkun’a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mustafa Kurt’a yeni görevinde başarılar diledi.

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