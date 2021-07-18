Rektör Karacoşkun’un Kurban bayramı mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kurban bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, mesajında bayramların toplumun manevi zenginliği olup birlik ve beraberliği perçinleyen, insani ve İslami vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığı, sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hakim olduğu müstesna günler olduğunu belirtti.

Karacoşkun, “Dini, tarihi, milli ve kültürel değerlerimizden biri olan Kurban Bayramı da fıtraten nefsinde birçok dünyevi zevki barındıran insanın, kötü hasletlerinden uzaklaşıp Allah'a yaklaşmasına ve O'nun rızasını kazanmasına vesile olan; huzurun, esenliğin, kardeşliğin, yardımseverliğin, samimiyetin, güvenin, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Cenabı Hakk'a sonsuz hamdu senalar olsun ki İslam ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramına erişmenin ve birlikte bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle fedakarlıkla yerine getirilen kurban ibadetlerinin kabulünü Yüce Allah'tan niyaz ederek ülkemizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor sağlık, huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik içinde bir bayram daha geçirilmesini temenni ediyorum” ifadesine ver verdi.

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