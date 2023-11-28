Kilo verdikten sonra vücuttaki yağlara ne olur?
Fazla kalori alımı sonucunda, vücudun çeşitli yerlerinde yağ hücreleri birikir. Kişi, kilo verdiği zaman fazla yağlar enerjiye çevrilir ve çeşitli şekillerde vücuttan atılır.
Kilo aldığımız zaman yağ hücreleri vücudumuzun çeşitli yerlerinde kendini gösterir. Yağ oluşumu aşırı kalori tüketimine bağlıdır; her ne kadar vücudumuz için yakıt görevi de görseler, fazla olması halinde vücut, bu kalorileri yağa dönüştürerek depolar.
Vücut, beslenmenin zor olacağı veya yeterli olmayacağı zamanlarda kullanmak için yağları saklar.
Peki, diyelim ki kilo vermeye karar verdiniz; yağlara ne olacak? Kilo verdiğinizde yağlar bir dizi metabolik süreçten geçer. Yağlar, vücudunuzun yaptığı tüm hareketlere yakıt sağlamak için kullanılır.
Yağ, enerji için parçalandığında geriye iki yan ürün kalır: su ve karbondioksit. Yağın diğer tüm iyi, enerji verici molekülleri vücudunuz tarafından kullanılır.
Yağlardan arta kalan su cildinizden ter olarak çıkar veya idrar olarak atılır. Karbondioksit ise akciğerler tarafından vücudunuzdan uzaklaştırılır.
Egzersiz yaptığınızda daha fazla terlemenizin ve daha hızlı nefes almanızın sebebi budur; vücut, fazla yağları dışarı atmak için çalışır.
Kaynak: WebMD, Health Match