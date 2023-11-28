Kilo verdikten sonra vücuttaki yağlara ne olur?

Kilo verdikten sonra vücuttaki yağlara ne olur?

Vücut, beslenmenin zor olacağı veya yeterli olmayacağı zamanlarda kullanmak için yağları saklar.

Kilo aldığımız zaman yağ hücreleri vücudumuzun çeşitli yerlerinde kendini gösterir. Yağ oluşumu aşırı kalori tüketimine bağlıdır; her ne kadar vücudumuz için yakıt görevi de görseler, fazla olması halinde vücut, bu kalorileri yağa dönüştürerek depolar.

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Peki, diyelim ki kilo vermeye karar verdiniz; yağlara ne olacak? Kilo verdiğinizde yağlar bir dizi metabolik süreçten geçer. Yağlar, vücudunuzun yaptığı tüm hareketlere yakıt sağlamak için kullanılır.

Yağ, enerji için parçalandığında geriye iki yan ürün kalır: su ve karbondioksit. Yağın diğer tüm iyi, enerji verici molekülleri vücudunuz tarafından kullanılır. ‌