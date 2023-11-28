Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Kilo verdikten sonra vücuttaki yağlara ne olur?

        Kilo verdikten sonra vücuttaki yağlara ne olur?

        Fazla kalori alımı sonucunda, vücudun çeşitli yerlerinde yağ hücreleri birikir. Kişi, kilo verdiği zaman fazla yağlar enerjiye çevrilir ve çeşitli şekillerde vücuttan atılır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kilo aldığımız zaman yağ hücreleri vücudumuzun çeşitli yerlerinde kendini gösterir. Yağ oluşumu aşırı kalori tüketimine bağlıdır; her ne kadar vücudumuz için yakıt görevi de görseler, fazla olması halinde vücut, bu kalorileri yağa dönüştürerek depolar.

        Vücut, beslenmenin zor olacağı veya yeterli olmayacağı zamanlarda kullanmak için yağları saklar.

        2

        Peki, diyelim ki kilo vermeye karar verdiniz; yağlara ne olacak? Kilo verdiğinizde yağlar bir dizi metabolik süreçten geçer. Yağlar, vücudunuzun yaptığı tüm hareketlere yakıt sağlamak için kullanılır.

        Yağ, enerji için parçalandığında geriye iki yan ürün kalır: su ve karbondioksit. Yağın diğer tüm iyi, enerji verici molekülleri vücudunuz tarafından kullanılır. ‌

        3

        Yağlardan arta kalan su cildinizden ter olarak çıkar veya idrar olarak atılır. Karbondioksit ise akciğerler tarafından vücudunuzdan uzaklaştırılır.

        Egzersiz yaptığınızda daha fazla terlemenizin ve daha hızlı nefes almanızın sebebi budur; vücut, fazla yağları dışarı atmak için çalışır.

        Kaynak: WebMD, Health Match

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        5 yaşındaki Eymen'i katletmişlerdi! Anne ve sevgilisiyle ilgili son karar!
        5 yaşındaki Eymen'i katletmişlerdi! Anne ve sevgilisiyle ilgili son karar!
        Kayıp Malezya uçağı davasında yeni gelişme
        Kayıp Malezya uçağı davasında yeni gelişme
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        Futbolda Ponzi soruşturmasında Bakanlık devrede
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"