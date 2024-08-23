4. SAĞLIKLI YİYECEKLER TÜKETİN

Kilo vermek için yiyecek ve içeceklerden aldığınız toplam kaloriyi azaltmanız gerekir.Daha az kalori almanın bir yolu daha fazla meyve, sebze ve tam tahıl tüketmektir. Bunlar bitki bazlı gıdalar olarak bilinir. Kalorileri düşük ve lif oranları yüksektir. Lif tok hissetmenize yardımcı olur. Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için birçok çeşit bitki bazlı gıda yiyebilirsiniz.