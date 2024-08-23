Sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yolları nelerdir? Neler yapılmalıdır?
Kilolu insanların en çok istedikleri şeylerden biri zayıflamak ve sağlıklı bir vücuda sahip olmaktır. Ancak sonuca ulaşma konusunda çoğu girişim başarısızlıkla sonuçlanır. Peki, neler yapmalıyız? İşte 6 stratejik yol...
Yüzlerce diyet ve kilo verme yöntemi var. Her kilo sorunu olan insan, verdiği kiloları kalıcı bir yaşam tarzı haline getirmek ister. Düzenli ve doğru yöntemler uygulayarak verdiğimiz kiloları korumanın yolları mevcuttur. Kilo verme yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak altı ipucu. Detaylar haberimizde...
1. HAZIR OLDUĞUNUZDAN EMİN OLUN
Uzun süreli kilo kaybı zaman ve çaba gerektirir. Bu nedenle sağlıklı yiyecekler yemeye ve daha aktif olmaya hazır olduğunuzdan emin olun.
2. İÇİNİZDEKİ DÜRTÜYÜ BULUN
Başka hiç kimse size kilo verdiremez. Kendinize yardımcı olmak için diyet ve fiziksel aktivite değişiklikleri yapmanız gerekir. Kilo vermenin sizin için neden önemli olduğuna dair bir liste yapın. Bu liste, ilham almanıza ve odaklanmanıza yardımcı olabilir.
Belki sağlığınızı iyileştirmek ya da tatil için forma girmek istiyorsunuz. Sağlıklı yiyecekler yemek veya daha fazla hareket etmek istemediğiniz günlerde hedeflerinizi düşünün. Yolunuzdan sapmamak için başka yollar da bulun. Örneğin, buzdolabına veya kiler kapısına kendinize moral veren bir not asabilirsiniz.
Uzun vadeli kilo kaybına yol açacak değişiklikleri yapmak size bağlıdır. Ancak başkalarından destek almak yardımcı olur. Size ilham verecek kişileri seçin. Sizi asla utandırmamalı veya ilerlemenize engel olmamalıdırlar.
3. ULAŞABİLECEĞİNİZ HEDEFLERİ BELİRLEYİN
Uzun vadede haftada 1 ila 2 kilo (0,5 ila 1 kilogram) vermeyi hedefleyin. Bunu yapmak için her gün aldığınızdan yaklaşık 500 ila 750 kalori daha fazla yakmanız gerekir.
İki tür hedef belirlemek yardımcı olabilir. İlk türe eylem hedefi denir. Kilo vermek için kullanacağınız sağlıklı bir eylemi listeleyebilirsiniz. Örneğin, "Her gün 30 dakika yürümek" bir eylem hedefidir.
İkinci tür ise sonuç hedefi olarak adlandırılır. Sahip olmayı hedeflediğiniz sağlıklı bir sonucu listeleyebilirsiniz. Bir sonuç hedefi, neyi başarmak istediğinizi gösterir. Ancak oraya nasıl ulaşacağınızı söylemez. Bunu bir eylem hedefi yapar. Sağlıklı değişiklikler yapabilmeniz için eylem hedefleri belirlersiniz.
4. SAĞLIKLI YİYECEKLER TÜKETİN
Kilo vermek için yiyecek ve içeceklerden aldığınız toplam kaloriyi azaltmanız gerekir.Daha az kalori almanın bir yolu daha fazla meyve, sebze ve tam tahıl tüketmektir. Bunlar bitki bazlı gıdalar olarak bilinir. Kalorileri düşük ve lif oranları yüksektir. Lif tok hissetmenize yardımcı olur. Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için birçok çeşit bitki bazlı gıda yiyebilirsiniz.
Yemek yerken dikkatli olmak iyi bir fikirdir. Yemeğin her lokmasına odaklanın. Bu, tadın keyfini çıkarmanıza yardımcı olur. Ayrıca ne zaman doyduğunuzu daha iyi fark etmenizi sağlar. Yemek sırasında televizyon izlememeye veya telefonunuza bakmamaya çalışın. Farkında olmadan çok fazla yiyebilirsiniz.
5. AKTİF OLUN, AKTİF KALIN
Egzersiz yapmadan da kilo verebilirsiniz; ancak bunu yapmak daha zordur. Düzenli fiziksel aktivite, fazla kalorilerin yakılmasına yardımcı olur.
Gün içinde daha fazla hareket etmenin yollarını düşünün. Örneğin:
- Asansör yerine merdivenleri kullanın.
- Alışveriş yaparken otoparkın en ucuna park edin.
- Telefonla konuşurken veya e-postalarınızı kontrol ederken oturmak yerine ayakta durun.
- Televizyon izlerken odanın etrafında tur atın veya yerinde yürüyün.
6. YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN
Sadece birkaç hafta veya ay boyunca sağlıklı yiyecekler yemek ve egzersiz yapmak yeterli değildir. Fazla kilolardan kurtulmak için bu sağlıklı değişiklikleri bir yaşam biçimi haline getirmelisiniz. Yaşam tarzı değişiklikleri, yeme düzeninize ve günlük rutininize dürüstçe bakmakla başlar.
Kaynak: Mayoclinic