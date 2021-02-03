"PARTİDE ÇOCUKLAR DA OLACAK"



Dergiye konuşan bir kaynak, "Parti için büyük olasılıkla özel bir adada yer alan lüks bir tatil köyü kiralamayı düşünüyor. Partiye çocuklar da katılacak. Herkes Kim'in kendini şımartıp rahatlamasını istiyor" dedi.

'TV'DE YAYINLANACAK' İDDİASI



Kısa süre önce Disney ve Hulu ile yeni bir anlaşma imzalayan Kardashian’ın, boşanma partisini yeni reality show programında yayınlayacağı da iddialar arasında.