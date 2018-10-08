Kim Kardashian: Kalçalarım çok büyük!

Şöhretini bir anlamda cesur giyim tarzı ve geniş kalçalarına borçlu olsa ABD’li magazin yıldızı Kim Kardashian, kalçalarından dolayı mutlu olmadığını itiraf etti. “Kıvrımları seviyorum ama kalçalarmı sevmiyorum ve benim kalçalarım çok büyük” diyen ABD'li yıldız, “Kendime güvenimi kaybettim” şeklinde konuştu