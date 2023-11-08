Kim Milyoner Olmak İster'de 2. soruda elenen kadın herkesi şoka soktu! Bakın hangi soruydu!

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Soru karşısında şaşıran yarışmacı, "Perşembe pazarı diye bir şey var ama yani öyle olduğunu düşünüyorum. A şıkkı perşembe son kararım" dedi. Doğru cevabın D şıkkı olduğunu gören isim, "İnanmıyorum gerçekten mi? Heyecan batırdı beni. Burada olmak çok keyifliydi. Nasıl yaptım ben böyle bir şey." dedi.