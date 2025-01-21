"Kimse pes edeceğimizi düşünmesin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye artık bir güne bir acının, bir yasın sığmadığı, birden çok felaketin yaşandığı, acının yaşandığı ya da acıların yıl dönümlerinin, anlamlı günlerinin olduğu bir ülkeye dönüştü. Acımız çok büyük, öfkemiz çok büyük ama Türkiye'yi bu girdaptan bir şekilde kurtaracağız. 100 yıl önce, en umutsuz günlerde umudu kaybetmeyenlerin kurduğu bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden önümüzdeki süreçte de kimse pes edeceğimizi, teslim olacağımızı düşünmesin" dedi.

DHA'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanları ile gerçekleştirdiği toplantı öncesinde CHP İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Kartalkaya'daki yangınla ilgili konuşarak başlayan Özgür Özel, "Kartalkaya'da dün sabaha karşı çıkan yangın sonucunda yüreğimiz yandı. Türkiye'nin dört bir yanındaki ailelerin yüreği yandı. Önümüzdeki dakikalar içinde ilgili bakanlardan hepimizi biraz daha üzecek haberler alacağız maalesef. Sayı artıyor, tablo çok vahim" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN YENİ BİR SALDIRI BİR ACI"

Özgür Özel, "Bu şartlar altında bugün bir grup toplantısı yapmak mümkün değildi zaten. Grup toplantımızı iptal ettik. 81 il başkanımız, gençlik kollarının ve kadın kollarının il başkanları, ana kademenin il başkanları, bütün milletvekillerimiz, Parti Meclisimiz buradaydı. Bir yeni başlangıcı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye'ye her gün yaşatılan yeni acılar, yeni baskılar, yeni haksızlıklar, yeni yıldırmalara karşı hep birlikte kenetlenerek yeni bir başlangıcı, yeni bir süreci tarif edeceğimiz bir toplantıydı. Onu yaparız, ilerleyen zamanlarda yaparız. Gün, bugün siyasetin bu sıcak gündemine girme günü değil. Ama gün, yaşatılan acıları, yapılan haksızlıkları, yapılan zulümleri unutma, görmezden gelme günü de değil. İl başkanlarımla bir değerlendirmeden sonra buradan ayrılacağım. Çağlayan Adliyesi'ne bir ziyarette bulunacağım. Çünkü İstanbul'dan da ayrılmak, Bolu'ya gitmek durumundayım. Bir siyasi partinin genel başkanı da adliyede, nezarethanede tutuluyor. Belki tutuklamaya sevk edilecek. İstanbulluların bir araya gelip, kendilerini yönetmesine karar verdikleri belediye başkanları Silivri'de. Her gün yeni bir saldırı, bir acı. Ama bugün de böyle bir gündeme uyandık" dedi.