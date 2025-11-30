Habertürk
        Kira artışı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 kira zammı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

        Kira artışı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 kira zammı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

        Aralık ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Kira artış oranı, kiraya verilen bir konut veya iş yerinin yıllık ne kadar zamlanabileceğini belirleyen oran olarak bilinir. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre kira artışı belli oluyor. Peki, aralık 2025 kira zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 30.11.2025 - 12:59 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:59
        1

        TÜİK enflasyon oranıyla birlikte kira artış oranı duyurulacak. Kasım ayı içerisinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak açıklanmıştı. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, kira artış oranının belirlenmesinde esas alınan TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yükselerek kiracılar ve ev sahiplerinin gündeminde olacak. İşte, kira zammı açıklanma tarihi

        2

        KASIM AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

        Kasım ayı içerisinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak açıklanmıştı

        3

        ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Aralık ayı kira zammı henüz açıklanmadı. TÜİK tarafından 3 Aralık tarihinde saat 10.00’da açıklanacak enflasyon verisinin ardından kira zam oranı netleşecek

