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        Haberler Bilgi Ekonomi KİRA ZAMMI MAYIS 2025 SON DAKİKA: TÜFE Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Konut ve işyeri kira artış oranı hesaplama

        Kira zammı hesaplama Mayıs 2025: TÜFE Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

        Mayıs ayı kira artış oranı 2025 son dakika belli oldu. Nisan ayı enflasyon verileri bugün açıklandı ve böylece Mayıs ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''TÜFE Mayıs ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK verileri ile Mayıs ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 10:08 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:10
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        Mayıs ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Nisan ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Nisan enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Mayıs ayı kira zammı da netlik kazandı. Bu noktada ‘’2025 Mayıs kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, konut ve iş yeri TÜFE Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama işlemleri.

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        2025 NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

        Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

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        2025 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

        Nisan ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Mayıs ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira tavan zam oranı belli oldu.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kirada tavan zam oranı yüzde 48,73 oldu.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

        Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

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        MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

        Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

        Kira zam oranı: %48,73

        Kira zam bedeli: 4.873 TL

        Yeni kira bedeli: 14.873 TL

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        ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

        Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

        İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

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