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Survivor eleme adayları kim, yokluk adasına kim gitti? 16 Nisan Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı bu akşam oynanan yarış sonrası belli oldu. Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü. Dünkü yarışı kaybeden Gönüllüler takımı ilk eleme adayı olarak Evrim'i belirlemişti. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Survivor eleme adayı açıklanacak. İşte 16 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar ve Suvivor 2. eleme adayı ismi hakkında...

  • 01
    KIRAN KIRANA! Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, kim potada, dokunulmazlığı kim kazandı?

    Survivor 2022 All Star'da yarışma heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftada dört kez oynanan dokunulmazlık oyununun ikincisi bu akşam oynandı. Survivor'da kıyasıya mücadele veren Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı bu akşam da dokunulmazlık oyununu kazanmak için sahaya çıktı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve ikinci eleme adayı...
  • 02
    KIRAN KIRANA! Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, kim potada, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?

    Survivor'da heyecanlı bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. Survivor 2022'de bu haftanın ilk dokunulmazlık yarışını kaybeden Gönüllüler takımı bir eleme adayı daha çıkarmamak için, Ünlüler takımı ise 'Kemik kadro' diye adlandırdıkları takımdan kimse gitmesin diye sahaya çıktı. 

    İletişim ödüllü dokunulmazlık oyununun ilk turu kadınlar mücadelesini Ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesini de Gönüllüler takımının kazanmasıyla ikinci dokunulmazlık oyununun da sahibi 2 - 0'lık skor ile Ünlüler takımı oldu. 
  • 03
    KIRAN KIRANA! Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, kim potada, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da ikinci eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme konseyinin ardından belli olacak isim haberimizde yer alacak. 

    Survivor All Star 2022 yarışmasında haftanın ilk eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından çıktı. Bu haftanın ilk eleme adayı Evrim Keklik oldu.
  • 04
    KIRAN KIRANA! Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, kim potada, dokunulmazlığı kim kazandı?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenecek isim 19 Nisan salı günü gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak.

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