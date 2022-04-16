SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?

Survivor'da heyecanlı bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. Survivor 2022'de bu haftanın ilk dokunulmazlık yarışını kaybeden Gönüllüler takımı bir eleme adayı daha çıkarmamak için, Ünlüler takımı ise 'Kemik kadro' diye adlandırdıkları takımdan kimse gitmesin diye sahaya çıktı.

İletişim ödüllü dokunulmazlık oyununun ilk turu kadınlar mücadelesini Ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesini de Gönüllüler takımının kazanmasıyla ikinci dokunulmazlık oyununun da sahibi 2 - 0'lık skor ile Ünlüler takımı oldu.