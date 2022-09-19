Alys Davies | BBC News

Getty Images Protestocular geçen hafta Bişkek'teki Kırgız parlamentosu yakınlarında düzenlenen bir miting sırasında dua etmişti.

Kırgızistan - Tacikistan sınırında Çarşamba günü başlayan çatışmalarda ölü sayısı 94'e yükseldi.

Kırgızistan, Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada çatışmalarda toplam ölü sayısının 59'a çıktığını bildirdi. Buna göre 100'den fazla kişi de yaralandı.

Tacikistan ise 35 vatandaşının öldüğünü ve en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sınır anlaşmazlıkları nedeniyle sık sık çatışmalar yaşayan iki eski Sovyet ülkesi arasında Cuma günü ateşkes görüşmeleri yapıldı ve büyük ölçüde uzlaşma sağlandı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefon görüşmeleri yapan Rusya Lideri Putin, iki ülkeye aralarındaki fikir ayrılıklarını "barışçıl, politik ve diplomatik" bir şekilde çözme çağrısı yaptı.

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki 1.000 km'lik sınırın üçte biri tartışmalı.

Kırgızistan sınır güvenlik güçleri, Tacikistan askerlerini sınırın henüz üzerinde uzlaşıya varılmayan tartışmalı bölgesinde konuşlanmakla suçladı.

Tacikistan ise Kırgızistan tarafından ateş açıldığını iddia etti.

Son olarak 2021'de yaşanan benzeri görülmemiş çatışmalarda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak son çatışmalarda bu sayı 100'e yaklaştı.

Kırgızistan, çatışmalarda hayatını kaybedenler için Pazartesi günü ulusal yas ilan etti.