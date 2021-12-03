Yaşlı adamı önce darp ettiler sonra gasp ettiler! 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi 2543. Sokak'taki müstakil evinde yaşayan emekli bekçi Fevzi Şahin'in evine zorla giren 5 kişi, sopalarla yaşlı adamı darp etti.

Şüpheliler daha sonra Şahin'in kurusıkı tabancası ile bir miktar parasını alarak kaçtı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; başına ve vücudunun birçok yerine aldığı darbelerle yaralanan Şahin, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.M. ve B.Z. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı.