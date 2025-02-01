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        Haberler Gündem Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 21:25 Güncelleme: 01.02.2025 - 21:25
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        Kırıkkale'de kaza: 2 ölü 2 yaralı
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        Kırıkkale'de Burak Yumurtacı (31) idaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Çorum kara yolunda 112 Acil Çağrı Merkezi yakınında Cevdet Aktepe'nin (59) kullandığı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücü Aktepe ile aynı araçtaki Ergül Aktepe'nin (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Yumurtacı ve aynı araçtaki Cengiz Yıldırım (52), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Çorum istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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        #Kırıkkale
        #cevdet aktepe
        #ergül aktepe
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