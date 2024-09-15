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        Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

        KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 15.09.2024 - 13:20
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        Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı
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        KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolunun Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında meydana geldi. T.T. idaresindeki 32 LA 543 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada, sürücü T.T. ile yanındaki O.T. ve Y.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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