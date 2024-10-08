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        Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

        KIRKKALE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Ömer Baştuğ (67) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 22:16 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:00
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        Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
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        KIRKKALE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada Ömer Baştuğ (67) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen Mehtap Ö. idaresindeki 34 KSB 072 plakalı hafif ticari araç, OSB'den çıkış yapan Ömer Baştuğ yönetimindeki 71 ES 250 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Baştuğ, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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