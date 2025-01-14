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        Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

        KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 22:01 Güncelleme: 14.01.2025 - 22:05
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        Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
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        KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Sürücü Gülsüm Akbal’ın (33) hayatını kaybettiği kaza anı ise caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Yuva Mahallesi Çullu Caddesi'nde meydana geldi. Gülsüm Akbal idaresindeki 06 ZDV 94 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Akbal, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülsüm Akbal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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