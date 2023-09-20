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        Kırıkkale'de düğünde maganda kurşunuyla yaralanan gelinin babası hastanede öldü

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düğünde karnına maganda kurşunu isabet etmesi sonucu yaralanan gelinin babası, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:23
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        Kırıkkale'de düğünde maganda kurşunuyla yaralanan gelinin babası hastanede öldü
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        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düğünde karnına maganda kurşunu isabet etmesi sonucu yaralanan gelinin babası, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kurşunkaya köyünde 16 Eylül'deki düğünde, tabancayla havaya açılan ateş sırasında yaralanan ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ömer İ. (47) kurtarılamadı.

        Olayda Ömer İ. karın bölgesinden yaralanmış, polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.C. tutuklanmıştı.

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