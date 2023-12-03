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        Kırıkkale'de 1112 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1112 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 09:14 Güncelleme: 03.12.2023 - 09:17
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        Kırıkkale'de 1112 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1112 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 1112 uyuşturucu hap bulundu.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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