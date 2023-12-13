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        Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 57 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 57 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:09
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        Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 57 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 57 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6-12 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 7 bin 140 aracın denetlendiği belirtildi.

        Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 57 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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