Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 57 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 57 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6-12 Aralık'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 7 bin 140 aracın denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 57 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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