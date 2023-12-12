Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

        Kırıkkale'de huzur uygulamasında sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de huzur uygulamasında sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında huzur uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamada, kimlik kontrolü yapılan Afganistan uyruklu kişinin ibraz ettiği İran pasaportu ve kaşesinin sahte olduğu belirlendi.

        "Resmi belgede sahtecilik" suçundan yasal işlem yapılan kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan açıklama: Durum kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durum kritik!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        Oktay Derelioğlu'na saldıranlar için hapis talebi
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        "Eşime baktın" tartışmasında kalbinden bıçaklandı!
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Bahşılı ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Bahşılı ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Prof. Dr. Ateş Kara'dan kızamıktan korunmak için aşı önerisi:
        Prof. Dr. Ateş Kara'dan kızamıktan korunmak için aşı önerisi:
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Orta Anadolu'da ABD'nin BMGK'de Gazze'de insani ateşkes istenen tasarıyı ve...
        Orta Anadolu'da ABD'nin BMGK'de Gazze'de insani ateşkes istenen tasarıyı ve...