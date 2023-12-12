Kırıkkale'de sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek Kırıkkale'de huzur uygulamasında sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek.

Kırıkkale'de huzur uygulamasında sahte pasaportla yakalanan yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, kimlik kontrolü yapılan Afganistan uyruklu kişinin ibraz ettiği İran pasaportu ve kaşesinin sahte olduğu belirlendi.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan yasal işlem yapılan kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.