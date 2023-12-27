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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:02
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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri şok uygulamada durumundan şüphelendikleri V.D'yi durdurdu.

        GBT sorgusunda, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen V.D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başka bir ilde yaşayan N.B'ye şantaj yaptığı iddiasıyla E.M.K'yi iş yerinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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