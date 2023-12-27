Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Şehit Semih Yılmaz´ın babası: Asker olmak çocukluk hayaliydi

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın (22) babası Ramazan Yılmaz (50), oğlunun çocukluktan itibaren asker olma hayali olduğunu, müracaatını da kendisinden habersiz yaptığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:25 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Semih Yılmaz´ın babası: Asker olmak çocukluk hayaliydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın (22) babası Ramazan Yılmaz (50), oğlunun çocukluktan itibaren asker olma hayali olduğunu, müracaatını da kendisinden habersiz yaptığını söyledi.

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlanan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın babası, konuştu. Etiler Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden baba Ramazan Yılmaz, saldırının gerçekleştiği gün oğluyla telefonda konuştuğunu söyleyerek, "Kendilerine biraz daha dikkat etmesini, teröristlerin böyle havayı sevdiğini söyleyip `dikkat et oğlum´ demiştim. O da bana `sorun yok baba. Dikkat ediyoruz. Sıkıntı yok. Her türlü tedbiri aldık´ diye söylemişti. Ama işte akşamına bu menfur hadise gerçekleşmiş. Kendisini aradığımda o beni rahatlattı. `Herhangi bir sıkıntı yok. Bizi düşünmeyin´ diye beni teselli etmişti. Benden sonra da ağabeyi aramış. Ağabeyi de 'Dikkat edin´ demiş. Ama takdiri ilahi, o gün saat 04.30'da bu hadise gerçekleşmiş" dedi.

        Oğlunun çocukluktan beri asker olma hayalinin olduğunu söyleyen Yılmaz, "'Büyüyünce asker olacağım' diye söylüyordu. Biz de 'çocukluktur' diye bir şey demiyorduk. Okula gidip bir üniversite okumasını, bir kariyer yapmasını ben kendisinden öyle istiyordum. O da kısmet olmadı. Oğlum kendi müracaatlarını kendisi yapmış. Benim de haberim yoktu. Ondan sonra sınavlarını kazandı, birliğine katıldı, görevine gitti" dedi.

        'ÖMÜR BOYU GURUR DUYACAĞIZ'

        Aile olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arkasında olduklarını söyleyen baba Yılmaz, "Devletimiz güçlü. Allah razı olsun, bizim çocuğumuzun intikamını da almış, kanı yerde kalmamış. Biz buna inanıyoruz. Hükümetimiz güçlü bir hükümet. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz inanan insanlarız, kadere de inanan insanlarız. Bizim oğlumuz bu vatan, bu millet, bu devlet, bu bayrak uğruna bu ezanlar için şehit oldu. Biz de bir şehit babasıyız. Bununla ömür boyu gurur duyacağız. Başımıza bu geldi, Rabbim bunu bize verdi inşallah sabrını da verecek" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor
        Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor
        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 26 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 26 araç trafikten men edildi
        KKÜ öğrencilerinden ilkokul çocuklarına kitap kampanyası
        KKÜ öğrencilerinden ilkokul çocuklarına kitap kampanyası
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı
        Karakeçili'de TOKİ konutlarının kaba inşaatında sona gelindi
        Karakeçili'de TOKİ konutlarının kaba inşaatında sona gelindi