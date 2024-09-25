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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kırıkkale'de öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kırıkkale'de öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:31 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:54
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        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kırıkkale'de öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kırıkkale'de öğrencilerle bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilerle buluşan Atasever, deneyimlerini paylaştı.

        Uzay yolculuğunda bir çok kazanımlar elde ettiklerini belirten Atasever, "Bu süreçte önemli testler ve eğitimlere tabi tutulduk. Yolculukla ilgili her detay konusunda hazır hale geldik. Uçuş konusunda da yine hangi kuralları yerine getirmemiz konusunda bilgilendirildik ve iletişim sistemlerini de test etmiş olduk. Önümüzdeki zamanlarda birçok gelişmeye ışık tutacak çok önemli bilimsel deneyler üzerinde çalışma imkanımız oldu." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona eren programda, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, Atasever'e Atatürk siluetli çini tabak hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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