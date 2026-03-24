        Kırıkkale'de polis uygulamasından ters şeride girip kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

        Kırıkkale'de polis uygulamasından kaçmak için ters şeride girdiği otomobilini yol üzerine bırakıp başkasının kullandığı pikapla kaçmaya çalışan sürücü dronla tespit edilerek yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 14:19 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, Ahılı Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği uygulamayı fark eden bir sürücü, önce ters şeride girerek bir süre ilerledi.

        Daha sonra aracını yol üzerine bırakıp yaya olarak kaçan sürücü, ardından başkasının kullandığı bir pikaba binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

        Bu anları dronla takip eden ekipler, yaptıkları çalışmayla sürücüyü yol üzerindeki başka bir uygulama noktasında yakaladı.

        Kimliği tespit edilen Ö.Ö.'nün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

        Ekipler, sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak", "polisin uyarı ve işaretlerine uymamak" ve "ters istikamette araç kullanmak" suçlarından cezai işlem uyguladı. Araç ise trafikten men edildi.

        Öte yandan sürücünün kaçma anları, polisin uygulamada kullandığı dron tarafından kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Aşkını uçurdu
        Aşkını uçurdu
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Beşiktaş’ın Asllani planı

        Benzer Haberler

        Kaçış planı işe yaramadı, koşarak araç değiştirdi yine yakalandı
        Kaçış planı işe yaramadı, koşarak araç değiştirdi yine yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü polis operasyonuyla yakalandı
        Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü polis operasyonuyla yakalandı
        Polis üniforması giyen özel öğrenciler sürücülere trafik kurallarını hatırl...
        Polis üniforması giyen özel öğrenciler sürücülere trafik kurallarını hatırl...
        Bayram bitiyor, tatilciler mega kentlere akın ediyor: 43 ilin geçiş noktası...
        Bayram bitiyor, tatilciler mega kentlere akın ediyor: 43 ilin geçiş noktası...
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü yoğunluğu
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü yoğunluğu
        Yozgat'ta devrilen cipteki 3 kişi yaralandı
        Yozgat'ta devrilen cipteki 3 kişi yaralandı