Kırıkkale'de polis uygulamasından ters şeride girip kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

Kırıkkale'de polis uygulamasından kaçmak için ters şeride girdiği otomobilini yol üzerine bırakıp başkasının kullandığı pikapla kaçmaya çalışan sürücü dronla tespit edilerek yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, Ahılı Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği uygulamayı fark eden bir sürücü, önce ters şeride girerek bir süre ilerledi.



Daha sonra aracını yol üzerine bırakıp yaya olarak kaçan sürücü, ardından başkasının kullandığı bir pikaba binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.



Bu anları dronla takip eden ekipler, yaptıkları çalışmayla sürücüyü yol üzerindeki başka bir uygulama noktasında yakaladı.



Kimliği tespit edilen Ö.Ö.'nün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.



Ekipler, sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak", "polisin uyarı ve işaretlerine uymamak" ve "ters istikamette araç kullanmak" suçlarından cezai işlem uyguladı. Araç ise trafikten men edildi.



Öte yandan sürücünün kaçma anları, polisin uygulamada kullandığı dron tarafından kaydedildi.







