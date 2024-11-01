Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir derneğe operasyon düzenledi.

        Operasyonda, dernekte kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 77 bin 100 lira idari ceza kesildi.

        Öte yandan, Y.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", A.Ü, M.C.D. ve A.Ş. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu için yer temin etmek", Y.D. ve M.B. hakkında da "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Dernekte yapılan aramada, tabanca, kayıt cihazı, hesap makinesi, 65 bin 800 lira, uyuşturucu ve çok sayıda kumar araç gereci ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Beşikle yatak arasına sıkışan Yusuf bebek, toprağa verildi
        Beşikle yatak arasına sıkışan Yusuf bebek, toprağa verildi
        Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışarak ölen 7 aylık bebek defnedil...
        Kırıkkale'de baza ile karyola arasına sıkışarak ölen 7 aylık bebek defnedil...
        Karakeçili'de çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı
        Karakeçili'de çiftçilere yeni destekleme modeli anlatıldı
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Beşikle yatak arasında sıkışan 7 aylık Yusuf bebek öldü
        Beşikle yatak arasında sıkışan 7 aylık Yusuf bebek öldü
        Firari hükümlü, sedirin altındaki gizli bölmede yakalandı
        Firari hükümlü, sedirin altındaki gizli bölmede yakalandı