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        Kırıkkale'de kedi tedavisinde kullanılan satışı yasak hap ve aşı ele geçirildi

        Kırıkkale'de kedilerin tedavisinde kullanılan satışı yasak hap ve aşı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:16
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        Kırıkkale'de kedi tedavisinde kullanılan satışı yasak hap ve aşı ele geçirildi
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        Kırıkkale'de kedilerin tedavisinde kullanılan satışı yasak hap ve aşı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, kedilerde görülen FIP (Feline Enfeksiyoz Peritonit) hastalığının tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de satışı yasak 252 kapsül aşı ile 524 hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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