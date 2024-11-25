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        Hizmet-İş Sendikasından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması

        Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:21 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:01
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        Hizmet-İş Sendikasından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması
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        Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Sendikanın Kadın Komite Başkanı Emine Ünlü, sendika binasında yaptığı açıklamada, Filistin ve Gazzeli kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk, hayvan ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınamak, kadınlar adına güçlü bir ses vermek üzere toplandıklarını söyledi.

        Nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını bir kez daha haykırdıklarını aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

        "Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istiyoruz. Günümüzde şiddet fiziksel, cinsel, psikolojik, siber, ısrarlı takip ve ekonomik olmak üzere çeşitli türleriyle karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, şiddete en fazla maalesef ki kadınların maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Bütün dünyanın gözleri önünde Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Filistin'de savaş suçu işlenmektedir. Siyonist İsrail Gazze’de soykırım yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar katledilmektedir. Son bir yılda Gazze’de 18 bin çocuk, 12 bin kadın olmak üzere yaklaşık 45 bin insan katledildi, 103 bin insan yaralandı."

        Ünlü, ülkede son 5 yılda 1585 kadının katledildiğini belirterek, yılın ilk 10 ayında ise 357 kadının öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

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