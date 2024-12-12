Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, şüpheli M.G'ye ait araç ve ikamette yaptığı aramada, 52,11 sentetik uyuşturucu, 17 sentetik hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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