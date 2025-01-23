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        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 02:18 Güncelleme: 23.01.2025 - 02:18
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        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2'si sağlık görevlisi, 10 kişi tedavi altına alındı.

        Bahadır Uzunalp (53) idaresindeki 58 AP 705 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza yapan araca ve sağlık ekiplerine yardım etmek isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 PA 855 plakalı minibüs, kaza yapan aracın önüne park etti.

        Daha sonra aynı yönde seyreden Necmettin Gümüş'ün (45) kullandığı 66 AAR 478 plakalı otomobil, kaza yapan araç ve yardım için duran minibüse çarptı.

        Kazazedelere müdahale eden sağlık görevlileri Alican Holat ve Esra Keskin, sürücüler Gümüş ve Uzunalp ile araçlardaki Özlem (44) ve Kerem Uzunalp (13), Hayati (45) ve Ayşe Çebi (44), Ahmet Cemek (65) ile Rana Morçoloğlu (17) yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan Kerem Uzunalp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Ankara istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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