Yahşihan'da "Sağlık İçin Hareket" etkinliği düzenlendi

Halkın sağlığı için yapılan tüm etkinliklerde rol almaya devam edeceklerini aktaran Sönmez, halk sağlığının kendilerinin asli görevi olduğunu kaydetti.

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