Kadınlar annelerinden öğrendikleri yöresel lezzetleri öğrencilerle hazırlıyor
MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de bir grup kadın, annelerinden öğrendikleri yöresel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla öğrencilerle hazırlıyor.
MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de bir grup kadın, annelerinden öğrendikleri yöresel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla öğrencilerle hazırlıyor.
Kırıkkale Mucize Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Bölümü öğrencilerine yöresel lezzetlerin yapımının öğretilmesiyle kentin yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.
Yahşihan Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) faaliyetlerini yürüten kooperatifi ziyaret eden kız öğrencilere, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yoğurt çorbası, tuvalak ve omaç yemeği ile sarığı burma ve gölleme tatlısının hazırlanışı öğretiliyor.
Kooperatif Başkanı Seher Kılıç, AA muhabirine, 2022'de 7 ev kadınıyla bir araya gelerek kooperatifi kurduklarını söyledi.
Kentin yöresel mutfağını öne çıkarmak istediklerini ifade eden Kılıç, su böreği, yaprak sarması, tarhana ve salça gibi ürünleri mutfaklarında ürettiklerini anlattı.
"Evinde oturan anne, ailesine ne şekilde katkıda bulunur ve çocuklarına nasıl örnek olur" düsturunu kendilerine rehber edindiklerini vurgulayan Kılıç, "Kadınlar olarak Kırıkkale'nin mutfağını öne çıkaralım ki çocuklarımız da bizden öğrendiklerini çocuklarına öğretsin istiyoruz. Kooperatif olarak ayrıca çikolata da üretiyoruz. Bizi sosyal sorumluluk projesine dahil ettiği için şefimiz Hüseyin Şipal'a da teşekkür ediyoruz. Annelerimizden nasıl el aldıysak öğrencilere de o şekilde devredip yemeklerimizin bir sonraki kuşağa aktarılması için buradayız." diye konuştu.
- "Yemeklerimiz unutulmasın"
Kooperatifteki kadınlardan Gülcan Göçer ise burada özellikle Kırıkkale'de düğünlerde ikram edilen yoğurt çorbası, bulgur ve tavuktan yapılan tuvalak yemeği, salata, sarığı burma tatlısı, bazlama ve pekmezden yapılan gölleme ile yufka ve yumurtadan yapılan omaç yemeğini öğrencilerle yaptıklarını dile getirdi.
Kendilerinin de bu yemekleri annelerinden öğrendiğine dikkati çeken Göçer, "Şimdi de çocuklarımıza öğretmek istiyoruz ki kuşaktan kuşağa aktarabilelim. Yemeklerimiz unutulmasın." dedi.
10. sınıf öğrencisi İrem Dirican ise öğrenmek için buraya geldiklerini belirtti.
Öğrencilerden Sude Naz Doğan ise burada tatlı, çorba, tuvalak ve omaç yemeği yaptıklarını, evlerinde de bu yemeklerin her zaman yapıldığını ifade etti.
- "Bunlar bizim Anadolu'da olmazsa olmaz yemeklerimizdir"
Projenin koordinatörü Anadolu Profesyonel Şefler Birliği Başkanı Hüseyin Şipal da Mucize Kadın Kooperatifi ile Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Bölümü öğrencilerini buluşturduklarını söyledi.
Anadolu'daki iftar sofralarında neler yapılıp yenildiğini öğrencilere öğretmek istediklerini vurgulayan Şipal, şunları kaydetti:
"İlk şef olan annelerimiz de kendi büyüklerinden el aldılar. Burada da gençlere el veriyorlar. Burada Anadolu ve Kırıkkale mutfağının yemeklerini yaptık ve tattırdık. Mutfağımızın ölmemesini ve yaşatılmasını istiyoruz. Kadim Anadolu mutfağının az malzemeyle yapılan sağlıklı yemekleri yüzyıllardır bu bölgede yapılmış. Sadece Kırıkkale'ye has değil farklı versiyonlarda başka illerde de yapılmış. Bunlar bizim Anadolu'da olmazsa olmaz yemeklerimizdir."
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