Kadınlar annelerinden öğrendikleri yöresel lezzetleri öğrencilerle hazırlıyor

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de bir grup kadın, annelerinden öğrendikleri yöresel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla öğrencilerle hazırlıyor.

Kırıkkale Mucize Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Bölümü öğrencilerine yöresel lezzetlerin yapımının öğretilmesiyle kentin yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Yahşihan Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) faaliyetlerini yürüten kooperatifi ziyaret eden kız öğrencilere, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yoğurt çorbası, tuvalak ve omaç yemeği ile sarığı burma ve gölleme tatlısının hazırlanışı öğretiliyor.

Kooperatif Başkanı Seher Kılıç, AA muhabirine, 2022'de 7 ev kadınıyla bir araya gelerek kooperatifi kurduklarını söyledi.

Kentin yöresel mutfağını öne çıkarmak istediklerini ifade eden Kılıç, su böreği, yaprak sarması, tarhana ve salça gibi ürünleri mutfaklarında ürettiklerini anlattı.

"Evinde oturan anne, ailesine ne şekilde katkıda bulunur ve çocuklarına nasıl örnek olur" düsturunu kendilerine rehber edindiklerini vurgulayan Kılıç, "Kadınlar olarak Kırıkkale'nin mutfağını öne çıkaralım ki çocuklarımız da bizden öğrendiklerini çocuklarına öğretsin istiyoruz. Kooperatif olarak ayrıca çikolata da üretiyoruz. Bizi sosyal sorumluluk projesine dahil ettiği için şefimiz Hüseyin Şipal'a da teşekkür ediyoruz. Annelerimizden nasıl el aldıysak öğrencilere de o şekilde devredip yemeklerimizin bir sonraki kuşağa aktarılması için buradayız." diye konuştu.

- "Yemeklerimiz unutulmasın"

Kooperatifteki kadınlardan Gülcan Göçer ise burada özellikle Kırıkkale'de düğünlerde ikram edilen yoğurt çorbası, bulgur ve tavuktan yapılan tuvalak yemeği, salata, sarığı burma tatlısı, bazlama ve pekmezden yapılan gölleme ile yufka ve yumurtadan yapılan omaç yemeğini öğrencilerle yaptıklarını dile getirdi.

Kendilerinin de bu yemekleri annelerinden öğrendiğine dikkati çeken Göçer, "Şimdi de çocuklarımıza öğretmek istiyoruz ki kuşaktan kuşağa aktarabilelim. Yemeklerimiz unutulmasın." dedi.