Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1081 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1081 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, şüpheli F.M.G'nin üzerinde ve evinde yaptığı aramada, 1081 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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