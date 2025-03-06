Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Bahşılı'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:39 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahşılı'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'ndaki tatbikatta, öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

        Daha sonra yangın söndürme eğitimi verilen tatbikatta, okul bahçesinde yangın söndürme tüpleriyle uygulama yapıldı.

        Sosyal etkinliklerle öğrencilerde farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!

        Benzer Haberler

        Bahçe duvarına çarpıp, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bahçe duvarına çarpıp, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Vali Makas'a ziyaret
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Vali Makas'a ziyaret
        Yahşihan'da "4 Mart Dünya Obezite Günü" etkinliği düzenlendi
        Yahşihan'da "4 Mart Dünya Obezite Günü" etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de 28 bin 500 dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 28 bin 500 dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 17 bin 100 dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 17 bin 100 dolu makaron ele geçirildi