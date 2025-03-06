Bahşılı'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'ndaki tatbikatta, öğrencilere deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.
Daha sonra yangın söndürme eğitimi verilen tatbikatta, okul bahçesinde yangın söndürme tüpleriyle uygulama yapıldı.
Sosyal etkinliklerle öğrencilerde farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.
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