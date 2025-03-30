Kırıkkale'de Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Makas ve Önal, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, namazın ardından il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

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