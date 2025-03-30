Kırıkkale'de Ramazan Bayramı namazı kılındı
Kırıkkale'de Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Kırıkkale'de Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için camilere gitti.
Nur Camisi'ne gelenler vaazı dinledi, bayram namazını eda etti.
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, namazın ardından il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Makas ve Önal, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.
Cami avlusunda devam eden programda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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