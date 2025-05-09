Bahşılı'da hayırsever Osman Yaman'dan eğitime arsa desteği

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde hayırsever Mehmet Yaman, ilçedeki arsasını kütüphane yapılması için bağışladı.

Kaymakamlıkta düzenlenen törende, Kaymakamı Fidan Bozkır ve hayırsever Yaman tarafından tapu devri gerçekleşti.

Bahşılı Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağışlanan arsa üzerine konferans salonu, kütüphane ve etkinlik alanlarının olacağı Kitap Kafe yapılacak.

Kaymakam Bozkır, ilçenin eğitimine katkı sunacağını değerlendirilen projenin gerçekleşmesi için sosyal sorumluluk bilinci içerisinde yapılan bu bağışın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Bağış için Yaman ve ailesine teşekkür eden Bozkır, projenin bir an önce tamamlanması temennisinde bulundu.

Hayırsever Mehmet Yaman ise devlete güzel kalıcı bir projede kullanılmak üzere 1650 metrekare arsasını bağışladığını kaydetti.