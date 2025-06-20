Bahşılı'da okullarda karne heyecanı yaşandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.
Bahşılı Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin ve protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini dağıtarak çeşitli hediyeler verdi.
Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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