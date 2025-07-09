Kırıkkale'de otluk alanda başlayan ve garaja sıçrayan yangında otomobil yandı
Kırıkkale'de otluk alanda başlayıp garaja sıçrayan yangında bir otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Kırıkkale'de otluk alanda başlayıp garaja sıçrayan yangında bir otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi 1625. Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede bölgedeki kömürlük ve garaja da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, garajda bulunan otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.
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