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        Kırıkkale'de otluk alanda başlayan ve garaja sıçrayan yangında otomobil yandı

        Kırıkkale'de otluk alanda başlayıp garaja sıçrayan yangında bir otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:09
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        Kırıkkale'de otluk alanda başlayan ve garaja sıçrayan yangında otomobil yandı
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        Kırıkkale'de otluk alanda başlayıp garaja sıçrayan yangında bir otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi 1625. Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, kısa sürede bölgedeki kömürlük ve garaja da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, garajda bulunan otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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