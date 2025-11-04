Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 00:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 00:03
        Kırıkkale'de asayiş ve trafik uygulaması yapıldı
        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğünce üniversite öğrencilerinin yoğunlukla yaşadığı ve yurtların bulunduğu Yenişehir Mahallesi'nde yapılan "Yahşihan'da emniyettesiniz" uygulamasına, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

        Sekiz noktada gerçekleştirilen denetime, 20 ekip ve yaklaşık 100 personel katıldı.

        Bölgedeki kafelerde bulunanlar ile sürücü ve yayaların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunun yapıldığı uygulamada, 1489 kişi ve 290 araç kontrol edildi.

        Uygulamada, 23 araca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ilgili maddelerden 111 bin 222 lira ceza yazıldı, 5 araç trafikten men edildi.

        Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen denetimlerde, 1 kişiye de ruhsatı olmadan günübirlik kiralama yaptığı için "1774 Sayılı Kimlik Bildirme" kanunu kapsamında 136 bin 189 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

