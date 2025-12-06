Kırıkkale'de 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir evde 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice Mahallesi'nde M.İ'nin (52) uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evdeki aramada, 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, bir miktar kubar esrar, 2 tabanca şarjörü ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.