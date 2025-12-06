Habertürk
        Kırıkkale'de 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kırıkkale'de 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir evde 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 09:33 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:44
        Kırıkkale'de 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir evde 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice Mahallesi'nde M.İ'nin (52) uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

        Evdeki aramada, 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, bir miktar kubar esrar, 2 tabanca şarjörü ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

