Kırıkkale'de 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir evde 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice Mahallesi'nde M.İ'nin (52) uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi.
Evdeki aramada, 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, bir miktar kubar esrar, 2 tabanca şarjörü ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
