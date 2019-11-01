Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen düve, itfaiye ekiplerince 3 saatlik operasyonla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sulakyurt ilçesine bağlı Kıyıhalilinceli köyünde besicilerin hayvanlarını otlatan çoban, akşam saatlerinde köye döndüğünde besicilerden Fuat Eşer’e ait düvenin olmadığını fark etti. Hayvanların otlatıldığı arazide yapılan arama sonucunda düve, 8 metrelik su kuyusunda bulundu.
Düveyi düştüğü kuyudan kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, düveyi halat yardımı 3 saatlik yapılan operasyona kurtardı.
KIRIKKALE
01 Kasım 2019 Cuma
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