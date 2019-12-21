Traktör altında kalan sürücü hayatını kaybetti

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de takla atan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aşağıkarakısık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Ergül (25) idaresindeki traktör kontrolden çıkması sonucu devrildi. Olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Buradaki incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.